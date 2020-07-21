МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления с поручением Счетной палате (СП) проверить меры ЦБ по финансовому оздоровлению банков за 2017-2020 годы.

Документ был инициирован по предложению комитета палаты по финансовому рынку.

"Поручить Счетной палате Российской Федерации провести в период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года контрольное мероприятие "Проверка реализации Центральным банком Российской Федерации с участием общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций с использованием в том числе денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора, за 2017-2019 годы и истекший период 2020 года", — говорится в проекте поручения.

Из документа следует, что СП по итогам проверки в сентябре 2021 года должна проинформировать Госдуму о проведенных мероприятиях.