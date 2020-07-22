МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО) в рамках антикризисных программ РФ предоставили малому и среднему бизнесу льготные микрозаймы на сумму 5,7 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минэкономразвития в среду.

"Микрофинансовые организации за период действия ограничительных мер предоставили предприятиям льготные микрозаймы на сумму 5,7 миллиарда рублей, а региональные гарантийные организации выдали поручительства по льготной ставке на сумму 6,6 миллиарда рублей, по которым субъектам МСП удалось привлечь средства на общую сумму 24,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Кроме этого, МФО предоставили отсрочки по 7,3 тысячи действующих микрозаймов на сумму 7,6 миллиарда рублей. Также субъекты МСП были освобождены от уплаты процентов и основного долга без переноса на последующие периоды на сумму 541,1 миллиона рублей.

Объем кредитов, займов при поддержке РГО, которые были реструктуризированы в рамках реализации антикризисных мер, составил 10,4 миллиарда рублей.