МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Платежный сервис Qiwi в среду отменил проведение вторичного размещения акций (SPO), пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Российский платежный сервис Qiwi отменяет SPO", — написало агентство со ссылкой на источники.

Ранее на текущей неделе компания сообщила, что акционеры Qiwi планируют в рамках SPO продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS). Компания также отметила, что продающие акционеры предоставили страховщикам 30-дневный опцион на покупку до 1,02 миллиона ADS. Конкретные акционеры в сообщении компании не назывались. Также было указано, что всю выручку от размещения получат продающие акционеры, при этом компания не получит никаких доходов.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.