МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Льготная ипотека под 6,5% стала одной из самых успешных антикризисных мер в России: объем выданных кредитов уже превысил 205 миллиардов рублей, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

"В апреле текущего года запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. Это одна из самых успешных антикризисных мер. Выдано 80 тысяч кредитов на сумму свыше 205 миллиардов рублей", — сказал он, выступая в Госдуме.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина и заработала в конце апреля. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. В конце июня правительство увеличило максимальный размер кредита в рамках данной программы до 6 миллионов рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 миллионов.