МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. После вступления закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте в силу бизнес сможет выпускать обеспеченные активы (стейблкоины) и обменивать их на другие активы, заявил в среду при его принятии глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Перед этим он напомнил, что два года документ готовился ко второму чтению, которое прошло накануне, а сейчас по нему есть согласованная позиция. Под цифровыми финансовыми активами понимаются цифровые финансовые права, которые фиксируются выпускаются, обращаются, учитываются в информационной системе, отметил депутат. В рамках этой системы, по его словам, могут выпускаться и обеспеченные активы.

"К нам много раз обращались со стороны бизнеса с просьбой быстрее принять закон для того, чтобы они могли выпускать обеспеченные, в том числе активы, так называемые стейблкоины. Эти стейблкоины могут выпускаться, обмениваться, продаваться, в том числе на активы, выпущенные в иностранных информационных системах", — пояснил Аксаков.

В законе также дается определение цифровой валюты. "По сути, это криптовалюта, о которой все, конечно же слышали. Определяется она как совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения)", — сказал глава комитета.

Исходя из текста закона, цифровая валюта может предлагаться и приниматься в качестве средства платежа, но она не является денежной единицей РФ, иностранного государства или международной денежной единицей. Гражданский оборот криптовалюты будет ограничен.