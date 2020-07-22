МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 56 /2192/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5416-У от 23.03.2020 "О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2017 года № 4482-У "О форме и порядке раскрытия кредитной организацией /головной кредитной организацией банковской группы/ информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58908 от 10.07.2020, вступает в силу с 1.04.2021/;

— приказ № ОД-1111 от 17.07.2020 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество Банк "Кузнецкий мост" АО /г. Москва/";

— приказ № ОД-1112 от 17.07.2020 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Промышленно-инвестиционный банк" /публичное акционерное общество/ АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" /ПАО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-1118 от 20.07.2020 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Компания промышленно-торгового страхования";

— приказ № ОД-1119 от 20.07.2020 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества "Страховая компания "Железнодорожный страховой фонд";

— решение Совета директоров Банка России "О сроках составления и представления в 2020 году специализированными депозитариями отчетности в Банк России".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1.04.2020; структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.07.2020.