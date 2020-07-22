МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Банк России предлагает не переводить расходы на страховку ипотеки на кредитные организации по ранее выданным кредитам, но новая концепция страхования будет применяться в случае рефинансирования, говорится в сообщении регулятора.

В настоящее время при получении ипотечных кредитов заемщики, как правило, должны застраховать от рисков ущерба и утраты приобретаемую и передаваемую в залог кредитору недвижимость, а также в большинстве случаев — свои жизнь и здоровье. ЦБ в апреле предложил переложить эти расходы на банк. Регулятор указывает, что сегодня в основном в страховании ипотеки заинтересован банк-кредитор, хотя расходы несет заемщик. В результате ипотечное страхование характеризуется низкой долей выплат по страховым случаям, непрозрачностью и несвоевременностью раскрытия информации о полной стоимости кредита.

"Ипотечные кредитные договоры, действующие на момент внедрения положений концепции, продолжают действовать в соответствии с условиями, на которых они были заключены, – страхование за счет банка не требуется. Однако в случае рефинансирования таких ипотечных кредитов применяются положения данной концепции", — сказано в итоговой версии концепции страхования.

Кроме того, регулятор хочет обязать кредиторов при заключении договора ипотечного кредитования информировать заемщика об исключениях по договору страхования и основаниях для отказа в страховой выплате с фиксацией данного ознакомления и о последствиях предоставления недостоверной информации заемщиком.

Уточнен также минимальный перечень страхуемых рисков и установлено, что при секьюритизации ипотечных кредитов договор страхования должен заключать ипотечный агент, а не банк-кредитор, как предлагалось ранее.