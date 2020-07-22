МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co до "BBB+" с "A-", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

При этом краткосрочный рейтинг компании был подтвержден на уровне "A-2".

"Понижение рейтинга… отражает наше мнение о том, что общая кредитоспособность Wells Fargo больше не соответствует его предыдущему кредитному профилю… учитывая проблемы с нормативно-правовым регулированием компании и давление на доходы… в разгар экономического спада", — объясняет свое действие агентство.

Стабильный прогноз отражает ожидания S&P того, что в течение следующих двух лет рентабельность Wells Fargo будет постепенно улучшаться. "Мы также ожидаем, что ухудшение качества активов Wells Fargo из-за экономического спада не будет чрезмерным и не сильно скажется на прибыли и капитале" — добавляет S&P.

Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Wells Fargo предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги, в его управлении находятся активы почти на 2 триллиона долларов. Число сотрудников составляет около 268 тысяч человек в 42 странах и территориях. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).