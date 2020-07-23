МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ в первом полугодии зафиксировал в России 77 финансовых пирамид – их количество немного снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом около половины из них – это интернет-проекты из-за рубежа, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"У нас в первом полугодии 2020 года было зафиксировано 77 субъектов с признаками финансовых пирамид — это немногим меньше, чем в первом полугодии 2019 года", — сказал он на "Дальневосточном МедиаСаммите".

"Связано это как раз с тем, что финансовые пирамиды, которые действовали ранее – это офлайн-пирамиды, их реклама осуществлялась контактным способом, и людей уговаривали при личных встречах… и реклама была "Приходите на наши собрания! Мы там расскажем, как быстро заработать", — отметил Лях. Сейчас таких массовых собраний нет: мошенники работают дистанционным способом, пояснил он.

"Поэтому финансовых пирамид стало меньше, и при этом… порядка половины – это интернет-проекты. И большинство из этих проектов – это как раз те проекты, которые действуют из-за рубежа и сайты которых расположены за рубежом. И деньги они просят переводить на те счета и карточки, которые открыты за рубежом", — добавил глава департамента ЦБ.