МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии текущего года выявил 134 нелегальных форекс-дилеров против 81 в 2019 году, сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях на "Дальневосточном МедиаСаммите".

"У нас, действительно, есть такой значительный скачок тех нелегалов, которые стали использовать интернет для продажи своих нелегальных услуг — это, прежде всего, нелегальные форекс-дилеры. Если в первом полугодии 2019 года у нас был выявлен 81 нелегальный форекс-дилер, то уже в первом полугодии 2020 года их было 134. Такой значительный рост: не в два раза, конечно, но, тем не менее, это значительный рост", — рассказал Лях.

По его словам, такой рост связан в том числе с тем, что нелегальные форекс-дилеры всегда предоставляли свои псевдоуслуги в интернете.

Лях уточнил, что форекс-рынок — это обмен одних валют на другие, игра на разнице курсов валют. Но нелегальные форекс-дилеры никаким форексом не занимаются: организаторы мошенничества предпочитают заманивать доверчивых граждан рекламой фантастических доходностей, вовлекают граждан в нелегальную деятельность, затем за отдельную плату рассказывают, как вывести деньги со счета, как их разблокировать, находят и другие способы, как и далее выманить деньги у клиента.