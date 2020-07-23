МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии выявил 386 "черных кредиторов", подобные организации продолжат появляться по мере снятия ограничений режима самоизоляции, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях на "Дальневосточном МедиаСаммите". Банк России в I полугодии выявил 134 нелегальных форекс-дилеров

"Это (появление "черных кредиторов" не кажется временным явлением. У нас в первом полугодии 2020 года было выявлено 386 таких организаций. Мне кажется, что как только будут сниматься ограничения (связанные с самоизоляцией – ред.), естественно, нелегальные кредиторы также будут появляться… Безусловно, что нелегальные кредиторы готовы и дистанционно деньги давать, но потребители больше действуют контактным способом", — отметил он.

Глава департамента также указал, что "черные кредиторы" продолжают использовать в том числе методы социальной инженерии, среди которых рассылки, телефонные обзвоны и другие.

Ранее Банк России сообщал, что в первом полугодии 2019 года выявил 1,024 тысячи нелегальных кредиторов.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ, в 2019 году было выявлено 1 845 таких организаций. За 2018-2019 годы в числе выявленных Банком России нелегальных кредиторов было 79 псевдолизинговых компаний. Данные компании осуществляли незаконную выдачу займов под видом лизинговой деятельности, т.е. по сути предоставляли населению аналог потребительского кредитования под залог движимого и недвижимого имущества. За шесть месяцев 2020 года подразделениями противодействия нелегальной деятельности Банка России выявлены 22 псевдолизинговые компании.