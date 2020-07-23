МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск о привлечении лиц, контролировавших Межтопэнергобанк, к ответственности в форме возмещения убытков и взыскания с них 11,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими банк лицами производились выдачи заведомо невозвратных кредитов, реализация ссудной задолженности юридических и физических лиц, реализация привилегированных акций, заключались сделки по погашению ссудной задолженности путем предоставления недвижимого имущества по соглашениям об отступном по завышенной стоимости, а также производился вывод залогового обеспечения", — говорится в сообщении.

При этом агентство отмечает, что будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка.

В августе 2018 года правоохранители задержали бывшего заместителя главы одного из коммерческих банков Москвы за кражу 800 миллионов рублей. Источник в правоохранительных органах тогда пояснял РИА Новости, что речь идёт о бывшем замглавы Межтопэнергобанка. В июле 2017 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций.