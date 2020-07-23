МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Мошенники в настоящее время в первую очередь заинтересованы в россиянах в возрасте от 25 до 45 лет, а не в пожилых гражданах, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

"Средний возраст (жертв — ред.) — я могу сказать по мошенничеству через интернет и телефонные звонки — это от 30 до 45 лет. Прошло "золотое время" злоумышленников, когда они активно окучивали пенсионеров. Да, этот сегмент их тоже интересует, но уже он для них не такой маржинальный. А вот средний возраст, даже, я бы сказал, начиная с 25 лет, — это та ниша, которая их крайне интересует", — сказал он, выступая на "Дальневосточном МедиаСаммите".

Сычев пояснил, что россияне в этом возрасте имеют заработок и привыкли тратить свои средства, "не сильно заботясь о последствиях".

Утечки данных россиян из банков случались, однако они не были масштабными, россияне сами оставляют в социальных сетях достаточное количество данных для работы злоумышленников, сообщил он.

"Не могу отрицать, что утечки у банков случались, но масштаб тех утечек, которые мы, правоохранительные органы и банки зафиксировали, не идет ни в какое сравнение с тем объемом обзвона, который мы фиксируем", — сказал Сычев.

Первый замглавы департамента ЦБ отметил, что источниками информации для мошенников является огромное количество информации, которое циркулирует в различных базах и сетях. "Мы с вами оставляем огромное количество данных в соцсетях, включая телефон, адреса электронной почты, дату рождения. Этого более чем достаточно, чтобы злоумышленники могли активно работать", — пояснил он.

Сычев указал, что мошенникам для начала разговора нужно знать лишь имя и номер телефона своей жертвы. Другие дополнительные данные используются в редких случаях.

Он также напомнил, что средний чек хищения злоумышленника у физлица составляет 10 тысяч рублей.