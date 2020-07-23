МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России и депутаты Госдумы готовят законопроект, который предполагает технические и организационные меры противодействия мошенничеству с подменой абонентских номеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Как пояснил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в законе будут прописаны как технические вопросы, так и вопросы ответственности.

Мошенники в 2019 году с помощью технологии подмены телефонных номеров начали активно звонить россиянам, выдавая себя за сотрудников банков, и выуживать у них информацию для хищения денег. В результате это стало "головной болью" банковского сектора, а Банк России и Минкомсвязь решили разработать механизм для блокировки подмены номера.

"Банк России и банки уже сделали конкретные шаги. В частности, реализован специальный механизм контроля входящих и исходящих звонков у клиентов финансовых организаций. Механизм позволяет в ряде случае "не пропускать" к человеку звонки, которые совершаются злоумышленниками якобы с номера телефона банка. Это позволит существенно снизить количество подобных мошеннических случаев", — заявили в пресс-службе регулятора.

В настоящее время на добровольной основе таким механизмом уже пользуются 194 кредитные организации, однако это не устраняет проблему полностью, признались в ЦБ. "Банк России и профильный комитет Госдумы работают над проектом закона, который предполагает дополнительные технические и организационные меры противодействия мошенничеству с подменой абонентских номеров", — заявил регулятор.

Аксаков подтвердил, что такой документ готовится, а в первом чтении Госдума планирует рассмотреть его уже осенью. В настоящее время авторы проекта проводят "согласительные процедуры в кулуарном плане". "Это будет и ответственность, и техническая составляющая", — прокомментировал он вопрос о содержании законопроекта, однако дальнейшие детали комментировать отказался.

В России наказания за подмену номера нет, пояснил руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц. "Отдельное наказание за махинации с номером у нас пробовали ввести: в 2017 году сенатор Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, который устанавливает штрафы для операторов сотовой связи за нераскрытие истинного телефонного номера звонившего. К сожалению, про эту инициативу с февраля 2018 года ничего не слышно", — сказал эксперт.