МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток американской инвестиционной компании Blackstone Group за шесть месяцев 2020 года составил 498,2 миллиона долларов против прибыли в 787,1 миллиона долларов годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 0,74 доллара против прибыли годом ранее в 1,16 доллара. Объем активов под управлением компании составил 564,3 миллиарда долларов, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам второго квартала чистая прибыль Blackstone составила 568,27 миллиона долларов, что в 1,8 раза выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 0,81 доллара против 0,45 доллара годом ранее. Выручка группы за три месяца составила 2,516 миллиарда долларов, что в 1,7 раза выше, чем год назад.

Инвесткомпания Blackstone Group была основана в 1985 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В числе основных сфер деятельности — консалтинг, прямые инвестиции и недвижимость.