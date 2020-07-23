МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банку России на ближайшем заседании, 24 июля, не стоит снижать ключевую ставку, поскольку шаг в 25 базисных пунктов будет иметь мало макроэкономического смысла после резкого урезания ставки в июне, стоит оставить запас на случай второй волны коронавируса, считают аналитики Saxo Bank.

Опрошенные РИА Новости аналитики говорили, что регулятор в пятницу вновь снизит ключевую ставку, однако они не смогли прийти к единому мнению по шагу снижения: совет директоров выберет либо аккуратные 25 базисных пунктов либо более смелые 50 базисных пунктов. В июне ЦБ на фоне низкой экономической активности и замедляющейся инфляции впервые с 2015 года уменьшил ставку сразу на 100 базисных пунктов — до исторического минимума в 4,5% годовых.

"Мы полагаем, что Центробанку пока следует воздержаться от дальнейшего понижения. Вместо этого ему лучше сосредоточиться на опережающей индикации, которая будет не менее эффективна, чем снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, и оставить открытым путь к дальнейшим действиям во втором полугодии – на случай, если по России тяжко ударит вторая волна коронавируса, приводящая к реструктуризации и закрытию компаний, а также к падению потребления", — отметили аналитики.

Эксперты объяснили свое мнение тем, что экономический прогноз для России не так уж плох: рынок уже начал восстанавливаться и демонстрирует одни из лучших в Европе показателей. Так, рублевый индекс MSCI Russia с марта поднялся на 23%, а долларовый РТС – на 30%.

Кроме того, несмотря на то, что понижение ставки сделает кредиты дешевле, после урезания ее сразу на 100 базисных пунктов в июне дополнительные 25 базисных пунктов станут "каплей в море" и мало повлияют на экономику.

"Мы полагаем, что сейчас монетарная политика – не лучший инструмент для исправления последствий кризиса и что пора вывести на первый план фискальные меры. Рост цен на нефть должен облегчить бюджетные ограничения и подтолкнуть правительство к отказу от консервативного подхода к тратам. По-настоящему сейчас необходимо не понижение ставок, а увеличение расходов бюджета. Оно даст защиту от экономических потерь бизнеса и домохозяйств, а также ослабит общественное недовольство долгим снижением реальных доходов", — заключили аналитики.