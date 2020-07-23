МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банки наблюдают высокий спрос на новый выпуск облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), рассказали РИА Новости представители кредитных организаций, выступающих агентами по продаже бумаг.

Минфин России с 16 июля начал продажу ОФЗ-н нового выпуска объемом 15 миллиардов рублей. Бумаги нового выпуска серии 53006 доступны в отделениях четырех банков-агентов: ВТБ, Сбербанка, Промсвязьбанка и "Почта Банка".

В апреле в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, в соответствии с которыми со следующего года утратит силу норма об освобождении физических лиц от налогообложения купонного дохода по всем государственным ценным бумагам РФ.

В связи с этим новый выпуск ОФЗ-н предусматривает дополнительную премию, компенсирующую гражданам затраты на уплату налога на купонный доход. При этом Минфин намерен сделать эту премию постоянной.

Министерство устанавливает еженедельно цену продажи ОФЗ-н. В первые дни продаж бумаги нового выпуска предлагались с доходностью к погашению 5,63% годовых. Для сравнения средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях во второй декаде июля составила 4,55% годовых.

СПРОС ГРАЖДАН

Спрос со стороны населения к ОФЗ-н нового выпуска очень высокий, рассказал старший вице-президент ВТБ, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

"За два первых дня продаж бумаг через каналы ВТБ их было куплено на 224,6 миллиона рублей. Это соответствует 10% объемов продаж предыдущего выпуска ОФЗ-н за полгода", — сказал он.

"Реализованные 16 и 17 июля объемы превысили средние значения июня-июля в несколько раз. Количество клиентов, участвовавших в размещении в эти дни, также было значительно выше обычного", — отметили в пресс-службе Сбербанка.

Рост продаж нового выпуска ОФЗ-н наблюдают также в Промсвязьбанке. "На этой неделе мы видим рост продаж нового выпуска ОФЗ-н. В среднем спрос вырос на 10-15% по сравнению с тем, как в последнюю неделю продавался предыдущий выпуск этих бумаг", — сообщил руководитель группы продаж и клиентских операций Промсвязьбанка Игорь Федосенко.

БУДУЩЕЕ ИНСТРУМЕНТА

Директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский на прошлой неделе говорил, что объемы размещения ОФЗ-н заметно снизились по сравнению с показателями 2017-2018 годов, что, по оценке министерства, связано с общей экономической ситуацией.

По мнению банкиров, спрос населения на "народные" ОФЗ с восстановлением рынков будет увеличиваться. "Мы надеемся, что дополнительная премия, которую предусматривает продукт, и восстановление рынков вернет интерес граждан и позволит увеличить объемы продаж продукта", — считает Потапов.

"Я полагаю, что спрос населения на этот инструмент будет увеличиваться, и тут главным драйвером выступает политика Банка России по снижению ключевой ставки. Вслед за этим снижается доходность вкладов, и граждане все активнее ищут инструменты с более высокой, чем по депозитам, доходностью и максимальной защитой, выбирая такой альтернативой ОФЗ-н", — отметил Федосенко.

"Постепенно финансовый сектор и банковский рынок начинают восстанавливаться, спрос на размещение средств физических лиц в пассивные продукты возобновляется. Пока рано говорить о значительном росте вложений в данный продукт, однако новые условия шестого выпуска ОФЗ-н позволят сохранить прибыль за счёт компенсации на уплату налога за купонный доход. Ожидаем, что данный выпуск будет интересен для клиентов-физических лиц", — рассказал член правления, директор по продуктам и технологиям "Почта Банка" Григорий Бабаджанян.

Проекту "народных" ОФЗ уже три года, и за период размещения этого инструмента Минфину удалось с его помощью привлечь более 73 миллиардов рублей. В текущем году Минфин планирует также пилотное размещение ОФЗ-н на создаваемой платформе по удаленному приобретению финансовых продуктов — так называемый маркетплейс.