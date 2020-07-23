МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк Литвы выпустил первую в мире цифровую коллекционную монету Lbcoin, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению банка, основанная на современных IT-решениях, это "не только первая цифровая монета, выпущенная центральным банком в зоне евро, но и во всем мире". Lbcoin посвящен Акту независимости Литвы 1918 года и 20 его подписавшим.

Lbcoin состоит из шести цифровых токенов и одной физической монеты. Банк Литвы выпустил 4 тысячи Lbcoin, то есть 24 тысячи цифровых токенов и 4 тысячи серебряных коллекционных монет.

Каждый токен отображает одну из 20 подписей Акта о независимости и относится к одной из шести подписавших его категорий (священники, президенты, дипломаты, промышленники, ученые, муниципальные служащие).

"Купив Lbcoin, коллекционеры получат шесть случайно выбранных цифровых токенов, которые они смогут обменять на физическую коллекционную монету, хранить в интернет-магазине Lbcoin, отправить в подарок, обменяться с другими коллекционерами или передать в общедоступную сеть блокчейнов NEM",- добавляет регулятор.

Lbcoin можно приобрести в интернет-магазине Lbcoin lbcoin.lb.lt за 99 евро. Отмечается, на первых порах один человек сможет приобрести один Lbcoin только один раз с первого по шестой день его продажи.