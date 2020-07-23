МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам московского банка "Кузнецкий мост", у которого ЦБ РФ с 17 июля аннулировал лицензию, осуществит Сбербанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"ПАО "Сбербанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Кузнецкий мост", — говорится в сообщении. Выплаты начнутся 28 июля.

ЦБ РФ с 17 июля аннулировал лицензию у московского банка "Кузнецкий мост" из-за решения акционеров о его добровольной ликвидации. Регулятор отметил, что согласно представленным ему отчетным данным, банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 362-е место в банковской системе РФ.