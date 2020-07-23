МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента Московского кредитного банка (МКБ) на уровне "BB-" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг "B" был также подтвержден. Вместе с тем агентство также подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги основного акционера МКБ, концерна "Россиум", на уровнях "B-" и "B" соответственно, также со стабильным прогнозом.

"Рейтинги отражают способность банка привлекать деньги через рынки капитала, поддерживая стабильность его финансирования и диверсификацию, а также способность его основного акционера оказывать поддержку в случае необходимости" — добавляет S&P.

Стабильный прогноз отражает мнение агентства о том, что в ближайшие год-полтора МКБ сможет противостоять сложным операционным условиям при сохранении достаточной капитализации, а показатели качества активов будут не хуже, чем в среднем по отрасли.

Согласно ожиданиям, банк продемонстрирует умеренные операционные результаты из-за ожидаемых повышенных кредитных затрат и экономического спада.

"По нашему мнению, банк накопил достаточные резервы капитала и ликвидности в течение 2018-2019 годов, чтобы компенсировать умеренное ухудшение качества активов и волатильность депозитов", — также говорится в релизе.