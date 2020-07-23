МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Следователи выявили новые эпизоды хищений на сумму свыше 15 миллиардов рублей бывшими владельцами Промсвязьбанка братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми в 2017 году, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Он напомнил, что братья обвиняются в хищении путем растраты более 87 миллиардов рублей, принадлежащих ПАО "Промсвязьбанк", в котором Ананьевы владели более 50% акций. По его словам, они незаконно устраивали в банк подставных лиц и выдавали им доверенности на право распоряжаться деньгами. Впоследствии по фиктивным документам на счета иностранной компании было выведено более 57,3 миллиарда рублей и более 500 миллионов долларов под видом оплаты за якобы приобретенные ценные бумаги, отметил Бастрыкин.

"По результатам бухгалтерских экспертиз, проведенных экспертными подразделениями Следственного комитета, выявлены дополнительные эпизоды хищения в 2017 году братьями Ананьевыми денежных средств ПАО "Промсвязьбанк" на сумму свыше 15 миллиардов рублей. По данным эпизодам возбуждены уголовные дела", — заявил Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Глава СК РФ добавил, что в иностранных государствах установлено имущество обвиняемых на 10 миллиардов рублей, идет работа по его аресту. Кроме того, по его словам, СК РФ установил большую часть соучастников банкиров Ананьевых, сейчас они находятся за пределами РФ. При содействии Интерпола принимаются меры к их выдаче для уголовного преследования.

По состоянию на 29 ноября 2017 года, братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций ПСБ. Промсвязьбанк в настоящее время на 100% принадлежит Росимуществу. Он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам после санации, начавшейся в 2017 году. Банк "Возрождение" в 2018 году был приобретен ВТБ у структур Ананьевых. До этого у Minga была доля в 2,7% в "Возрождении".