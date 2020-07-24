МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 22 июля вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 120 миллионов долларов против 20 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Совокупные оттоки из российских фондов акций и облигаций составили 120 миллионов долларов против 20 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Отток из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 80 миллионов долларов против оттока в 30 миллионов неделей ранее.

"Оттоки из российских фондов были сосредоточены в двух фондах под управлением BNP Paribas и Pictet, которые и обеспечили худший результат по страновым фондам с середины мая. Фонды акций, ориентированные на развивающиеся европейские рынки, также показали оттоки в объеме 126 миллионов долларов исключительно за счет регионального фонда под управлением Danske Invest, что стало самым негативным недельным результатом в 2020 году для этой категории фондов", — говорится в обзоре BCS Global Markets.

"Наконец, фонды акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки — ред.) потеряли еще 600 миллионов долларов, показав оттоки четвертую неделю подряд. Совокупность этих факторов обеспечила худшую неделю с точки зрения потоков на российском рынке акций с середины апреля. Тем не менее видимый локальный спрос смог компенсировать продолжающиеся оттоки из фондов акций EM (развивающихся рынков — ред.)", — указывается там же.

Крупные притоки в российские фонды облигаций приостановились, инвесторы явно предпочитают фонды облигаций развивающихся на данный момент, отмечают аналитики BCS Global Markets.