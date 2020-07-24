МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Сегодня Совет Федерации одобрил изменения в закон ВЭБ.РФ, который завершает двухлетнюю трансформацию госкорпорации, сообщил председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

"ВЭБ.РФ прошел большой путь трансформации за последние два года, став одним из самых открытых институтов развития с явной и понятной стратегией деятельности. Сегодня это не только крупные инфраструктурные и промышленные проекты, но и развитие городов. За два года ВЭБ решил проблемы с капиталом, перестроил инвестиционный процесс, оптимизировал штатную структуру. Думаю, модель изменений в ВЭБе можно использовать для "перезагрузки" других институтов развития, которую планирует правительство РФ", — сказал сенатор.

В документе закрепляются полномочия нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете ВЭБ, а также изменяется порядок назначения председателя наблюдательного совета. Эту должность сможет занимать назначаемое правительством лицо. По действующему закону председателем набсовета ВЭБ является премьер-министр РФ. Правление госкорпорации будет по-прежнему самостоятельно принимать решения о финансировании инвестпроектов, участии в юридических лицах, оказании финансовой и гарантийной поддержки организациям группы ВЭБ. Эта работа будет вестись в рамках регулярного взаимодействия с инвестиционным комитетом.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.