МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 27 июля снижает процентную ставку по кредитам для банков на поддержку кредитования малого и среднего бизнеса и на поддержку и сохранение занятости на 0,25 процентного пункта, до 2,25% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России принял решение о том, что с 27 июля 2020 года процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 2,50 до 2,25 процента годовых", — говорится в релизе.

Отмечается, что данное снижение касается как новых, так и ранее предоставленных кредитов ЦБ в рамках данных механизмов (с совокупным лимитом 500 миллиардов рублей).

"При этом сохраняется подход, согласно которому дальнейшее изменение процентной ставки по полученным кредитной организацией кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, зависит от изменения задолженности по кредитам, предоставленным данной кредитной организацией субъектам МСП, в сравнении с ее значением на 1 апреля 2020 года", — добавил регулятор.

Ранее в пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. В своем релизе ЦБ сохранил сигнал о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.