МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте является первым шагом государства в легализации токенов, которые в настоящий момент используют в РФ без какого-либо регулирования, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Совет Федерации в пятницу одобрил закон, который разрешит с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа за товары и услуги в России. Ранее председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков пояснял РИА Новости, что криптовалюту, которую законодатели определяют как цифровой код, можно использовать как средство сбережений и инвестиций.

"Государство предпринимает первые робкие шаги по легализации токенов, это движение в правильном направлении. Безусловно, закон переводит в правовое поле только небольшой сегмент, но это уже что-то", — заявил глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета ГД по цифровой экономике Арсений Поярков.

Однако эксперт считает, что в результате может создаться ситуация, когда часть сделок находятся в легальном поле, а большая доля рынка (в первую очередь платежи) в черной зоне.

В свою очередь, гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин заявил, что ЦФА в новом понимании активно входят в бизнес и социальные процессы.

"Грубо говоря закон о ЦФА — в первую очередь, про токены, которые нужны, в первую очередь, не для накопления или расчета, а для нефинансового обмена товарами, услугами, детализации сервиса (хотя пока получается наоборот — ред.)", — заметил он.

По словам Щельцина, сейчас все эти проекты работают без какого-либо регулирования. "Поэтому появление или отсутствие биткойна в законе никак особо не изменит ситуацию. После скачков сложности майнинга (величина в криптобизнесе, показывающая насколько трудно рассчитать место нахождение нового блока при майнинге — ред.), стоимости криптовалюты и курса доллара к рублю, у российских предпринимателей почти пропали связи с российский юрисдикцией. Это касается и майнинга и инвестиций в криптовалюту", — заключил эксперт.