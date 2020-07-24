МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Дополнительные продажи в четвертом квартале текущего года полученной от Минфина в рамках сделки по Сбербанку иностранной валюты на 185,4 миллиарда рублей не окажут существенного влияния на внутренний валютный рынок России, ожидает ЦБ.

Ранее в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ после 30 сентября намерен осуществить взаимозачет объема продаж иностранной валюты, связанных со сделкой по Сбербанку, с объемами покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отложенных в 2018 году и в марте-апреле 2020 года, а также с объемом осуществленных в марте-апреле упреждающих продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

При этом итоговый нетто-объем иностранной валюты, оцениваемый в рублевом эквиваленте в 185,4 миллиарда рублей, будет равномерно продан на внутреннем валютном рынке в течение четвертого квартала 2020 года в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила.

"Учитывая объем указанных дополнительных операций и равномерный характер их проведения, это не окажет существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка", — сообщил регулятор.