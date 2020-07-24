МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в пятницу отклонил иск "Росгосстраха", требовавшего признать незаконными совершенные прежним руководством сделки, которые привели, по мнению истца, к выводу из компании активов на сумму около 1,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости участники заседания.

В этом иске РГС потребовал признать недействительными четыре взаимосвязанные, как полагает истец, сделки, которые привели к отчуждению более 53% балансовой стоимости активов истца. Все сделки были совершены в августе 2017 года, накануне перехода корпоративного контроля в РГС к группе "Открытие".

В частности, истец оспаривает внесение 100% ООО "Медис" (компании принадлежат 13 поликлиник, 159 здравпунктов, три санатория) в уставный капитал "РГС Мед-Инвест" (сейчас – "Мед-Инвест"), а также три сделки по покупке неликвидных ценных бумаг. Как ранее пояснил представитель РГС в суде, "Мед-Инвест" в настоящее время находится под контролем бизнесмена Евгения Гинера, который, по его заявлениям, сейчас является бенефициаром и двух остальных компаний-ответчиков, ранее подконтрольных экс-владельцу РГС Данилу Хачатурову, — "Капитал Лайф страхование жизни" (прежнее название – "РГС-Жизнь") и "К+" (ранее – "Каптал-Лайф").

Как заявлял в суде истец, Хачатуров и "Открытие" в июле 2017 года подписали соглашение о передаче "Открытию" части страхового бизнеса РГС, при этом до октября 2017 года Хачатуров контролировал все компании группы РГС. По мнению истца, в тот период Хачатуров заключил ряд договоров, направленных к выгоде компаний, остававшихся под его контролем, и в ущерб компаниям, передававшимся "Открытию".

Арбитражный суд Москвы слушает дело повторно. На первом круге две инстанции отклонили иск, посчитав, что сделки совершены с соблюдением всех корпоративных процедур. Однако окружной суд в апреле 2019 года отправил дело на пересмотр. Как указала кассация, суды не дали оценку "доводам истца о том, что все указанные договоры были совершены в непродолжительный период времени, привели к консолидации имущества у одного лица и преследовали единую цель — вывод имущества в преддверии смены корпоративного контроля".

Как заявил РИА Новости Кирилл Бабаев, член правления компании "А1", представляющей в суде интересы "Росгосстраха", принятое в пятницу решение "не имеет шансов выстоять апелляцию, так как суд не учел указания, которые дала кассация, направляя дело на новое рассмотрение". "Решение будет обязательно обжаловано. Мы уверены в законности и обоснованности своей позиции, и очень скоро выведенные бывшим руководством "Росгосстраха" активы будут возвращены компании", — сказал Бабаев. Комментариями ответчиков РИА Новости пока не располагает.