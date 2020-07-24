МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Платежный сервис Qiwi не ожидает существенного влияния новых требований к работе букмекеров на свой оборот, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

На этой неделе Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий требования к букмекерам, который, в частности, исключает маскировку под них игровых автоматов и возможность ставок на итоги выборов и референдумов, а также запрещает совмещение деятельности букмекерских контор и тотализаторов.

Документ устанавливает закрытый перечень мероприятий, на которые можно делать ставки в букмекерской конторе. К ним отнесены официальные спортивные соревнования, а также спортивные соревнования, организованные общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами, международными спортивными организациями.

"На платежные операции в адрес букмекеров у нас приходится около 20% объема от всех платежей. Так как значительная часть оборота наших партнеров-букмекеров приходится на спортивные мероприятия, мы не прогнозируем существенного влияния на него со стороны поправок", — прокомментировали нововведения в компании.

Вместе с тем в Qiwi признали, что принятый закон повлияет на весь рынок азартных игр, однако букмекеры постоянно ищут и находят новые ниши. "Так, на наш взгляд, при сужении видов мероприятий, в отношении которых допускается принимать ставки, важно сохранить возможность приёма ставок на киберспорт. Этот вид спорта стремительно продолжает набирать популярность и динамично развивается как в РФ, так и за рубежом. Турниры по киберспорту все чаще проходят на спортивных стадионах, собирая на трибунах десятки тысяч зрителей, а в период самоизоляции данный вид спорта приобрел особую актуальность", — отметили в Qiwi.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.