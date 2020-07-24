МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Банк России решил стимулировать банки покупать бессрочные облигации нефинансовых компаний, чтобы поддержать их инвестиционные программы, говорится в сообщении регулятора.

Совет директоров ЦБ РФ утвердил ряд регуляторных послаблений в банковском секторе для поддержки скорейшего восстановления экономики. Одна из мер — это стимулирование инвестиционной программы крупнейших компаний.

"Мы создаем более благоприятные условия для приобретения бессрочных облигаций. Это временная мера для повышения инвестиционной активности в восстановительный период и следующие несколько лет. Коэффициент риска по вложениям в субординированные обязательства нефинансовых организаций (включая бессрочные облигации) будет снижен с 150 до 100%", — сообщил ЦБ.