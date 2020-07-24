МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Банк России утвердил ряд регуляторных послаблений в банковском секторе для поддержки скорейшего восстановления экономики, говорится в сообщении регулятора.

"Совет директоров Банка России утвердил ряд регуляторных послаблений в банковском секторе для поддержки скорейшего восстановления экономики", — говорится в сообщении.

Центробанк России будет стимулировать банки к урегулированию проблемных кредитов системообразующих организаций через обмен долга на их акции, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Стимулирование банков к урегулированию проблемных кредитов системообразующих организаций через получение от компаний отступного или залога в виде акций этих компаний. По сути, это обмен долга на капитал", — говорится в сообщении.

Регулятор указал, что это временная льгота, на два года, чтобы стимулировать такого рода урегулирования. "Многим заемщикам сейчас тяжело, падение было глубоким, и, чтобы снизить давление этих проблем на реальный и финансовый секторы, мы временно принимаем эту меру, до середины 2022 года", — указал ЦБ.

Коэффициент риска по вложениям в акции системообразующих компаний, полученные по таким договоренностям об отступном или залоге, будет также снижен со 150 до 100%, отметил регулятор.

ЦБ РФ продлил до конца 2021 года облегчение кредитования для медицинских и фармацевтических производителей, кроме того, принял решение облегчить кредитование несырьевых экспортеров, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Новые меры дополнили ряд регуляторных послаблений в банковском секторе для поддержки скорейшего восстановления экономики, уже принятые ЦБ РФ и правительством на фоне коронавирусной пандемии.

"Мы продлеваем до конца 2021 года применение пониженного коэффициента 70% по кредитам медицинским и фармпроизводителям, чтобы поддержать развитие этого критически значимого сейчас сегмента, в том числе, производство вакцин от коронавируса", — сказано в сообщении.

"Чтобы сделать более конкурентоспособной по цене нашу высокотехнологичную продукцию для зарубежных покупателей и тем самым поддержать восстановление внешнего спроса, мы снизили коэффициент риска с 20% до 0% по кредитам несырьевым экспортерам с покрытием "ЭКСАР" (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций — ред.), — добавил регулятор.

Согласно прогнозу Банка России, рост кредитования организаций в 2020 году может находиться в диапазоне от 6% до 9%, а в 2021 и 2022 году составить 6-10%.