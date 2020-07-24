МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Альфа-банк подтвердил утечку данных нескольких десятков своих клиентов, некоторые из них уже неактуальные, деньги клиентов находятся в безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Ранее газета "Известия" написала, что в даркнете появилось сообщение о продаже базы данных клиентов Альфа-банка и других кредитных организаций.

"Да, данные, частично уже неактуальные, нескольких десятков клиентов Альфа-банка попали к третьим лицам. В данный момент банк проводит расследование инцидента. Уже сейчас можно сказать, что, исходя из формата утекших данных, утечка произошла не из внутренних систем банка", — указали в пресс-службе банка.

Альфа-банк заявил, что деньги клиентов находятся в безопасности. "Утекшие данные не позволяют получить доступ к счетам клиентов. По завершении расследования мы уведомим всех пострадавших клиентов и предупредим их об осторожности", — указали в кредитной организации.