МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Продажа Центробанком валюты на 185 миллиардов рублей (после взаимозачета с Минфином) в четвертом квартале – позитив для рубля, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Банк России планирует в случае сохранения текущей конъюнктуры нефтяных цен произвести взаимозачет всех валютных операций с Минфином, включая сделку по Сбербанку, и оставшуюся в результате валюту на 185 миллиардов рублей продать равномерно на рынке в течение четвертого квартала. Этот объем иностранной валюты будет равномерно реализован в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила в течение четвертого квартала, пояснила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Решение о взаимозачёте в краткосрочном периоде никак не повлияет на курс рубля, а в долгосрочной перспективе даже способно снизить на него давление, считает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер".

"Подобный взаимозачёт выглядит вполне логично, поскольку устранит из баланса отложенные покупки валюты. Момент для этого выбран достаточно удачно, так как за счёт этой операции не создаётся давление на рынок, а участники получают соответствующие средства в своё распоряжение, а не оставляют их в замороженном состоянии", — добавил он.

Объем предложения валюты в четвертом квартале будет равен примерно 3 миллиардам рублей в сутки против 6 миллиардов в текущем месяце, оценил Андрей Русецкий из компании БКС.

"В целом, ЦБ снижает объем предложения. Однако цены на нефть постепенно растут и достигли уровня в 45 долларов за баррель, так что действие не принесет сильного давления на рынок валюты", — добавил он.

В последний месяц Банк России уже не продавал валюту от сделки с акциями Сбербанка, и рынок ожидал решения по этим средствам, поскольку отложенные покупки тоже необходимо было реализовать, рассуждает Егор Сусин из Газпромбанка.

"Текущее решение ЦБ РФ поддержит курс рубля в четвертом квартале. Эффект я оцениваю, примерно, в 2 рубля по курсу доллара. То есть рубль при прочих равных будет выглядеть крепче на эту величину", — резюмировал он.