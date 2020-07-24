МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Сбербанк в июне нарастил запасы драгоценных металлов в пересчете на золото на 5 тонн или на 66,2%, Газпромбанк – на 3,5 тонны или на 53,8%, банк "Открытие" – на 2,2 тонны или на 99,4%, подсчитал для РИА Новости тройку лидеров по запасам начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

В июне запасы драгоценных металлов у кредитных организаций выросли в пересчете на золото на 1,1%, или на 884 килограмма, до 80,5 тонны. В мае — на 8,45% или на 6,2 тонны. Эти запасы начали расти с мая после шести месяцев сокращения.

Помимо этого, в июне банки активно наращивали остатки на депозитных счетах и на корреспондентских счетах в драгоценных металлах в банках-нерезидентах: в пересчете на золото эти остатки выросли на 9,1 тонны до 29,8 тонны, посчитал эксперт.

При этом лидером снижения запасов драгоценных металлов в пересчете на золото в июне стал ВТБ, запасы банк уменьшил на 9,3 тонны или 16,4%. На втором месте – Совкомбанк, снизив запасы на 1,1 тонны или 45%, на третьем – НКО НКЦ, уменьшение составило 196 килограмм или 22,85%.

Наибольший запас драгоценных металлов в пересчете на золото на 1 июля был у ВТБ — 47,15 тонны, затем следует по этому показателю Сбербанк, у которого — 12,6 тонны, на третьем месте — Газпромбанк (10,1 тонны).

Банки преимущественно являются посредниками на рынке драгоценных металлов между производителями, например, аффинажными заводами, и покупателями, например, ЦБ. Формирующиеся у банков запасы драгоценных металлов отражают конъюнктуру на этом рынке, пояснил эксперт.

"Например, необычно большой рост может быть связан с затруднениями со сбытом, в том числе и из-за проблем с логистикой, например, из-за эпидемии. Или с уходом с рынка крупного покупателя. Так, ЦБ РФ приостановил с 1 апреля покупку золота в резервы", — считает Осадчий.