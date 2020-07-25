МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Многие хозяева вывозят своих любимцев на дачу в летний период, в итоге в этот сезон животные болеют на 73% чаще, чем в другое время года, подсчитали дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк Страхование" и ветеринарный сервис "Кот и Пес", сравнив статистику обращений за март и июнь этого года.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе страховщика, 60% владельцев кошек и собак летом отправляются вместе с ними на дачу. Там любимцы чувствуют себя свободнее, но также возрастает риск, что они столкнутся, например, с травмами или укусами клещей.

"В июне 2020 года количество обращений к ветеринарам выросло на 73% по сравнению с мартом. Похожая тенденция наблюдалась и в прошлом году: в 2019-м по поводу здоровья питомцев в июне консультировались на 50% больше, чем в марте. В целом за год количество визитов к ветеринарам выросло почти в два раза", — рассказали в страховой компании.

Собакам помощь ветеринара требуется чаще, чем кошкам — на первых приходится 46% от общего количества запросов, а на вторых — 38%. Самые частые проблемы собак — пищевая аллергия, блошиный дерматит, грибковые и паразитарные заболевания, пищевые расстройства и вирусные инфекции. У кошек, вдобавок к этому, нередко бывают травмы и поведенческие нарушения. Кроме того, все животные рискуют столкнуться с укусами клещей.

Чаще всего запросы по поводу проблем животных поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, отмечают в "Сбербанк Страховании". В топ-10 регионов по количеству обращений также вошли Краснодарский край, Тверская, Калужская, Ивановская, Челябинская, Воронежская и Омская области.