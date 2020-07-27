МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Сбербанк с конца марта по середину июля получил заявки от полумиллиона физлиц на реструктуризацию кредитов на общую сумму 460 миллиардов рублей, сообщил вице-президент банка Максим Дегтярев.

"Всего за период пандемии к нам обратилось полмиллиона жителей России с заявками на реструктуризацию общей суммой около 460 миллиардов рублей. При этом самих заявок было почти 750 тысяч, это означает, что у ряда клиентов имеется несколько кредитов одновременно, например ипотечный и потребительский", — сказал Дегтярев, чьи слова приводятся в сообщении банка.

Отмечается, что обращения банк получал как по собственной программе реструктуризации, так и по госпрограмме кредитных каникул, по которой уровень одобрения составляет 92%.

В начале июля в кредитной организации сообщили, что на конец июня было реструктурировано корпоративным клиентам кредитов более чем на 2 триллиона рублей, физическим лицам — на 140 миллиардов рублей.

С началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. Чтобы помочь гражданам, в начале апреля в России был принят закон о кредитных каникулах, позволяющий тем, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам.