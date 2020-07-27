МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги эмитента в иностранной валюте российской государственной корпорации развития ВЭБ на уровне "BBB-" и "A-3" соответственно, говорится в сообщении агентства.

Также агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги ВЭБа в национальной валюте на уровнях "BBB" и "A-2" соответственно. Прогноз по рейтингам стабильный.

Рейтинги отражают мнение агентства о ВЭБе как об организации, связанной с государством, и высокую вероятность получения чрезвычайной поддержки от правительства России в случае финансовых затруднений. При этом прогноз по рейтингам ВЭБа отражает прогноз агентства по рейтингу России.

Агентство полагает, что ВЭБ играет важную роль для России как главный государственный институт развития. В настоящее время, как пишет агентство, активы ВЭБа составляют 3% ВВП России.

"Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в отношении ВЭБа — даже если суверенный рейтинг останется неизменным — если придем к выводу, что потенциальные стратегические сдвиги для ВЭБа, а также политика правительства привели к ослаблению роли государственной политики для ВЭБа или ослаблению связи с государством. Например, об этом может сигнализировать быстро растущий риск существенного ослабления капитализации или ликвидности ВЭБа", — пишет агентство.

ВЭБ — национальный институт развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.