МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Международная платежная система Mastercard запустила в России сервис для безналичной оплаты чаевых — деньги будут моментально поступать на карту официанта, сообщила платежная система в понедельник.

"Оставить безналичные чаевые можно быстро, просто и безопасно, и они моментально и адресно направляются на карту официанта. В основе безналичных чаевых – специальная умная платформа Mastercard Transfer HUB, на которой в России уже реализован ряд проектов денежных переводов. Эквайером выступает РНКО "Деньги.Мэйл.Ру", — говорится в пресс-релизе Mastercard.

Для безналичной оплаты чаевых гостю ресторана достаточно считать своим смартфоном специальную NFC-метку или QR-код, который есть у официанта. Затем на веб-странице сервиса на своем смартфоне гость может оценить обслуживание, оставить комментарии и указать сумму на чай. Оплатить чаевые можно любой банковской картой, а также через мобильные кошельки Apple Pay или Google Pay. Никаких приложений гостям скачивать не нужно, сервис работает в браузере.

Сотрудникам ресторанов достаточно создать учетную запись в Etiquette, при смене работы или с выпуском новой банковской карты не нужно каждый раз обновлять свои данные, чтобы продолжать получать чаевые.

На платформе могут зарегистрироваться официанты, повара, менеджеры и получать электронные чаевые на карты ведущих международных платёжных систем, выпущенных любым российским банком. Им не придется производить дополнительных действий для получения чаевых к себе на карту. Как только гость отправит чаевые, они в большинстве случаев менее чем через минуту зачисляются на банковскую карту, которая привязана к аккаунту. Для держателей карт Mastercard комиссия может составить менее 2,5%.