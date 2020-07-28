БРЮССЕЛЬ, 28 июл — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал банкам еврозоны не платить дивиденды до января 2021 года на фоне кризиса, вызванного борьбой с распространением COVID-19, говорится в пресс-релизе регулятора.

"ЕЦБ просит банки не выплачивать дивиденды и не проводить buy back (выкуп) акций до января 2021 года", — сообщает он.

В марте текущего года ЕЦБ уже рекомендовал банкам воздержаться от уплаты дивидендов — как минимум до 1 октября 2020 года.

Регулятор также просит банки "быть крайне умеренными" в отношении выплат переменных вознаграждений.

Нынешняя рекомендация ЕЦБ направлена ​​на сохранение способности банков покрывать свои убытки и поддерживать экономику кредитованием в условиях исключительной неопределенности, поясняет регулятор. Эта неопределенность мешает банкам точно прогнозировать свои позиции по капиталу, уровень которого может значительно снизиться, если материализуется негативный сценарий развития экономики из-за распространения вируса, свидетельствует релиз.

"ЕЦБ продолжает побуждать банки использовать свой капитал и буферы ликвидности для кредитования и покрытия убытков", — отмечается в нем.

Регулятор не планирует требовать от банков еврозоны начинать пополнять свои буферы капитала до того, как будет достигнут пик истощения капитала, который в настоящее время ожидается в 2022 году, говорится в сообщении. Более точная дата будет определена после стресс-тестов банков Евросоюза в 2021 году, кроме того, рекомендации будут иметь точечный характер, в соответствии с ситуацией в каждом отдельном банке, пояснил ЕЦБ.