МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Злоумышленники нашли новый способ мошенничества в сети — пользователям предлагается быстрый заработок на майнинге криптовалют, но после оплаты "комиссии", рассказал РИА Новости технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков.

По его словам, на скам-страницах пользователю обещают выплатить до 20 тысяч рублей в час за сдачу в аренду неиспользуемых мощностей его устройства, однако прежде пользователь должен якобы провести верификацию устройства, оплатив комиссию. "Верификация стоит 400 рублей, но обращает на себя внимание типичное для мошенников "выгодное предложение": "только сегодня" стоимость верификации составляет 400 рублей, в то время как обычная цена – 800 рублей", — сообщил он.

Эксперт отметил, что злоумышленники не могут пользоваться легальными платежными системами, поскольку при срабатывании антифрод-системы или по жалобе пользователей их портал могут заблокировать.

"С этой целью злоумышленники создают фасадные платежные системы – подобных лендингов (одностраничный сайт — ред.) множество, и работают они практически идентично: фактически это один и тот же код платежной системы, которым различные злоумышленники пользуются, начиная с 2017-2018 года. Выглядит лендинг как обычная платежная система, если не приглядываться к деталям: здесь есть и заглавная страница, и даже кнопка "Подключиться к платежной системе" (за исключением того, что эта функция не работает)", — рассказал он.

"Пользователям при совершении платежа рекомендуется проверять, чтобы на странице была ссылка на главный сайт в том же домене, либо прикреплены официальные документы, такие как политика конфиденциальности и пользовательское соглашение", — советует Гавриченков.