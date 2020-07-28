МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сайты бюро кредитных историй, входящих в реестр Банка России, теперь маркируются в поисковой системе "Яндекс" специальным знаком — рядом с названием бюро стоит синий кружок с галочкой и надписью "ЦБ РФ", говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что такая мера поможет потребителям выбирать в сети финансовую организацию, действующую законно и обладающую соответствующим статусом. Эти компании поднадзорны регулятору, права и интересы потребителей, которые пользуются их услугами, защищены, подчеркнули в ЦБ.

Маркировка сайтов особенно актуальна на фоне активизации мошенников. "Нелегальные компании, выдающие себя за БКИ, обещают потребителям предоставить данные по кредитным отчетам или даже улучшить кредитную историю. Но на самом деле они не имеют доступа к информации, а потребители в итоге платят за неполученную услугу и раскрывают свои персональные данные мошенникам", — предупреждает директор департамента обработки отчетности Банка России Ольга Гончарова.

Проект по маркировке в поисковой системе "Яндекс" был начат регулятором в июне 2017 года, и первыми маркер получили микрофинансовые организации. Впоследствии к проекту присоединились страховщики и другие участники финансового рынка.