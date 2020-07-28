МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Семь из 11 российских системно значимых банков потеряли свыше $600 миллионов валютных вкладов за июнь текущего 2020 года, пишет РБК со ссылкой на отчеты кредитных организаций.

Эти цифры значительно выше, чем совокупные потери крупнейших российских банков месяцем ранее — в мае сняли о счетов $505 миллионов. При этом показатели июня значительно ниже, чем апрельские ($1,1 миллиарда) и мартовские ($3,8 миллиарда).

По данным Банка России, в целом на счетах российских банков на 1 июля находилось иностранной валюты на сумму $89,56 миллиарда.

Отмечается, что сумма валютных вкладов за месяц выросла на $593 миллиона: динамика была обеспечена текущими и карточными счетами, а не депозитами.

Издание называет главной причиной закрытия валютных депозитов снижение ставок до уровня, который лишает вклад экономической целесообразности. А держать деньги на текущем счете удобнее: ими проще управлять.