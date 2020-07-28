МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Банк России придерживается позиции, что приобретение криптовалют не является инвестированием, а скорее похоже на финансовую пирамиду или на игру в рулетку, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Классическая криптовалюта не несет за собой каких-либо обязательств, ее ценность определяется спросом и предложением, и мы считаем, что криптовалюта является наиболее рискованным инструментом как с точки зрения характеристик ее волатильности, так и с точки зрения перспектив ее функционирования", — сказал Швецов в ходе прямого эфира, посвященного новому закону о категориях розничных инвесторов.

По его словам, центральные банки всех стран не очень хорошо относятся к появлению суррогатных денег. В российской Конституции они прямо запрещены, законодательством предусматривается и уголовная ответственность за использование суррогатов при проведении расчетов, отметил зампред ЦБ.

"Банк России как регулятор придерживается позиции, что приобретение криптовалют не является инвестициями. Это скорее похоже на финансовую пирамиду или на игру в рулетку, но это не относится к финансовому рынку и не должно поощряться как со стороны государства, так и со стороны финансовых посредников, чтобы граждане приобретали криптовалюты", — заявил Швецов.

"Криптовалюты… в том числе используются для обхода регулирования в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Поэтому мы абсолютно не поддерживаем инвестиции граждан в этот криминальный сектор", — добавил он.

Зампред ЦБ РФ прокомментировал и ситуацию вокруг других цифровых финансовых активов (ЦФА). Госдума на прошлой неделе приняла закон, который разрешит с 2021 года проводить сделки с ЦФА, но запретит криптовалюты как средство платежа в России, а год назад был принят закон об утилитарных цифровых правах. Индустрия ЦФА будет развиваться, но это скорее форма хранения актива, нежели "какая-то новая сущность", сказал Швецов.

"Поэтому если у вас есть ценная бумага на бумажном носителе, ценная бумага в депозитарном учете или ценная бумага в форме токена в системе распределенного реестра — это все равно ценная бумага. И те риски, которые специфичны ценной бумаге, они практически одинаковы. Да, есть кастодиальный риск, что хранение бумажного актива, актива на счете депо или цифрового актива имеют свои особенности, но эти особенности вторичны по отношению к самой сущности", — сказал он.