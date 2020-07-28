Сбербанк и Нотариальная палата запустили сервис электронных доверенностей
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сбербанк и Федеральная нотариальная палата (ФНП) запустили "Электронные нотариальные доверенности", сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
"Сбербанк совместно с Федеральной нотариальной палатой и Минкомсвязью сообщают о проведении первой в России банковской операции на основании электронной доверенности, удостоверенной нотариусом. Этот шаг поможет в развитии "Электронных нотариальных доверенностей", — говорится в сообщении.
Новый сервис позволит нотариусам удостоверять цифровые доверенности, а также сразу направлять их в банк по защищенному каналу связи. Это, в свою очередь, позволит отказаться от передачи бумажного варианта доверенности поверенному — после оформления цифровой доверенности он практически сразу сможет провести операцию по доверенному счету в ряде отделений Сбербанка. Проект реализован при методологической поддержке Минкомсвязи.
По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, сервис электронных доверенностей является примером элемента новой цифровой архитектуры, который позволит обеспечить гражданам и организациям новую степень удобства и безопасности.
На первом этапе с помощью "Электронной нотариальной доверенности" можно будет проводить простые операции — снятие денег, пополнение, получение выписки с вклада или счета. Сообщается, что уже сейчас эта операция доступна в ряде московских отделений Сбербанка. "Сервис "Электронная нотариальная доверенность" позволит клиентам Сбербанка быстро и безопасно предоставлять поверенным лицам доступ к своим продуктам, облегчит работу с документами и защитит от рисков мошенничества", — говорится в сообщении кредитной организации.
https://1prime.ru/finance/20200728/831836696.html