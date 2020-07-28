МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сбербанк и Федеральная нотариальная палата (ФНП) запустили "Электронные нотариальные доверенности", сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.

"Сбербанк совместно с Федеральной нотариальной палатой и Минкомсвязью сообщают о проведении первой в России банковской операции на основании электронной доверенности, удостоверенной нотариусом. Этот шаг поможет в развитии "Электронных нотариальных доверенностей", — говорится в сообщении.

Новый сервис позволит нотариусам удостоверять цифровые доверенности, а также сразу направлять их в банк по защищенному каналу связи. Это, в свою очередь, позволит отказаться от передачи бумажного варианта доверенности поверенному — после оформления цифровой доверенности он практически сразу сможет провести операцию по доверенному счету в ряде отделений Сбербанка. Проект реализован при методологической поддержке Минкомсвязи.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, сервис электронных доверенностей является примером элемента новой цифровой архитектуры, который позволит обеспечить гражданам и организациям новую степень удобства и безопасности.

На первом этапе с помощью "Электронной нотариальной доверенности" можно будет проводить простые операции — снятие денег, пополнение, получение выписки с вклада или счета. Сообщается, что уже сейчас эта операция доступна в ряде московских отделений Сбербанка. "Сервис "Электронная нотариальная доверенность" позволит клиентам Сбербанка быстро и безопасно предоставлять поверенным лицам доступ к своим продуктам, облегчит работу с документами и защитит от рисков мошенничества", — говорится в сообщении кредитной организации.