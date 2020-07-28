МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Россияне в июне забрали 332,1 миллиона долларов с традиционных банковских вкладов, однако на текущие счета, в первую очередь карты, положили в 2,5 раза больше — 846,7 миллиона долларов, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Он напомнил, что в марте и апреле – в острой фазе кризиса в связи с коронавирусом – вкладчики совершили набег на банки, забрав из них рекордный объем валюты: валютные вклады населения за эти два месяца сократились на 6,1 миллиарда долларов. В результате у населения образовался огромный навес валютной ликвидности — "подподушечных" долларов, отметил эксперт.

"По мере смягчения кризиса люди возвращают деньги в банки, но уже преимущественно не на депозиты (так как ставки по депозитам в долларах и евро очень низкие), а на текущие счета – в первую очередь карты. Кроме того, происходит процесс перетока денег с валютных депозитов на валютные карты", — пояснил аналитик.