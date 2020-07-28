МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сбербанк профинансирует "Аэрофлот" на сумму 1,85 миллиарда рублей по госпрограмме кредитования под 2% годовых на поддержку занятости, говорится в сообщении банка.

Отмечается, что кредит предоставляется на срок до 30 июня 2021 года.

"Мы всегда готовы оказывать компании всестороннюю помощь, понимая, какое значение ее работа имеет для отрасли и для экономики страны в целом. Программа кредитования под ставку не более 2% — эффективный инструмент поддержки бизнеса. Она уже позволила тысячам предприятий разных размеров и профилей минимизировать последствия вынужденного простоя и снижения выручки, сохранить рабочие места и продолжить свою деятельность", — прокомментировал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Сбербанк в конце июня сообщил, что выдаст "Аэрофлоту" кредит на 31 миллиард рублей сроком на пять лет на оплату текущих расходов компании. А на прошлой неделе банк профинансировал пять компаний группы "Аэрофлот" на общую сумму 1,8 миллиарда рублей по госпрограмме кредитования под 2%.

Программа спецкредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей была запущена в России с 1 июня. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. По условиям, если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны — эти расходы возьмет на себя государство.