МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Райффайзенбанку за то, что банк не сообщал потенциальным клиентам об ограничениях для получения кэшбэка по кредитным и дебетовым картам, сообщается на сайте службы.

"ФАС России обнаружила в действиях АО "Райффайзенбанк" признаки нарушения антимонопольного законодательства. Банк на своем официальном сайте предлагал дебетовые и кредитные карты с кэшбэком в размере 1,5%. При этом в рекламных материалах он также обещал ежемесячно возвращать стоимость покупок в указанном размере без каких-либо ограничений", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в правилах программ лояльности по каждой из карт указаны полные условия начисления кэшбэка, в том числе и ограничения для его получения. Ряд операций, по которым не предусмотрено получение кешбэка, представлен в виде таблицы с указанием специальных кодов. Однако система применения таких кодов достаточно специфична и большинство клиентов не владеют информацией о механизме ее функционирования, а также не знают о применении такой системы, поясняет ФАС. При этом в правилах Райффайзенбанка не указано, каким образом клиенты могут узнать этот код до совершения операций.

"В связи с этим ФАС России выдала АО "Райффайзенбанк" предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Банк будет обязан его исполнить в течение 30 дней с момента получения", — сообщает служба.

По словам начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Ольги Сергеевой, подобное поведение не только нарушает конкурентную среду на рынке и наносит убытки добросовестным кредитным организациям и потребителям, но и снижает доверие к банковской системе в такой сложный для страны, в том числе с экономической точки зрения, период.