МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО во втором квартале текущего года упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,1% — до 142,4 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз РИА Новости, составленный на основе опроса аналитиков.

По прогнозу экспертов, расходы на резервы, включая чистые расходы от создания резерва и переоценку кредитов по справедливой стоимости, за апрель-июль выросли в 17,6 раза в годовом выражении, до 154,4 миллиарда рублей.

В результате, за первое полугодие чистая прибыль крупнейшего российского банка сократилась на 44,9%, до 262,9 миллиарда рублей, а отчисления в резервы выросли почти в 6 раз — до 321,5 миллиарда рублей.

Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2020 года в четверг, 30 июля. Согласно консенсус-прогнозу, составленному банком, его прибыль за квартал снизилась до 140 миллиардов рублей, а отчисления в резервы выросли до 159 миллиардов рублей.

САМЫЙ НЕПРОСТОЙ ПЕРИОД

Причиной серьезного падения прибыли во втором квартале являются действовавшие в апреле-мае ограничения в экономике из-за пандемии коронавируса и оставшаяся на уровне первого квартала стоимость риска, считают аналитики BCS Global Markets.

"Мы прогнозируем давление на прибыль во втором квартале до 119,6 миллиарда рублей при ROE 10.3% из-за уровня стоимости риска и локдауна в апреле-мае, то есть второй квартал 2020 года, возможно, был самым непростым периодом в году", — пишут они.

Так, ограничения в апреле-мае негативно сказались на активности клиентов, в результате комиссии снизились на 14% квартал к кварталу или на 7% год к году — до 108 миллиардов рублей, хотя в июне динамика улучшилась под влиянием отложенного спроса, указывают эксперты. В то же время на фоне агрессивного снижения ставки Банка России и перерасчета отчислений в Агентство по страхованию вкладов чистая процентная маржа Сбербанка во втором квартале повысилась на 11 базисных пунктов в годовом выражении — до 5,28%.

При этом в BCS Global Markets прогнозируют, что достаточность капитала первого уровня по итогам квартала будет находиться на уровне 13,6%, что является позитивным с точки зрения возможного подтверждения коэффициента дивидендных выплат в 50% за 2019 год во время заседания набсовета в конце августа.

Прогнозы аналитиков по чистой прибыли Сбербанка за второй квартал и первое полугодие текущего года представлены ниже (в миллиардах рублей):

"Атон" – 136 / 256,5

BCS Global Markets – 119,6 / 240,1

"ВТБ Капитал" – 164,6 / 285,1

Газпромбанк – 141,4 / 261,9

РИА Рейтинг – 135 / 255,5

Sova Capital – 163 / 283,5

"Уралсиб" – 137,3 / 257,8

Ожидания аналитиков по расходам банка на резервы, включая переоценку кредитов по справедливой стоимости, за второй квартал и первое полугодие 2020 года выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

"Атон" – 150 / 317,1

BCS Global Markets – 184 / 351,1

"ВТБ Капитал" – 149,9 / 317

Газпромбанк – 156,2 / 323,3

РИА Рейтинг – 123 / 290,1

Sova Capital – 148 / 315,1

"Уралсиб" – 170 / 337,1

Чистая прибыль Сбербанка во втором квартале 2019 года выросла на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до рекордных 250,3 миллиарда рублей. Отчисления банка на резервы, включая чистые расходы от создания резерва и переоценку кредитов по справедливой стоимости, в апреле-июне прошлого года составили 8,8 миллиарда рублей, сократившись в годовом выражении на 75,4%.