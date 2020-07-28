МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты Российской Федерации Артем Кирьянов обратился к главам ЦБ РФ и Федеральной антимонопольной службы с просьбой проверить сделки Сбербанка по поглощению ряда компаний.

"За последние несколько лет ПАО "Сбербанк" уже провел порядка 40 поглощений компаний, не относящихся к профильной деятельности банка", — говорится в обращении, текст которого имеется в распоряжении редакции "Прайм".

Согласно документу, наибольшие опасения вызывают такие сделки, как покупка в 2019 году венчурным фондом Сбербанка SBT Venture Fund II доли более, чем в 30% в ООО "Инстамарт сервис". Бизнес компании, работающей сейчас под маркой "Сбермаркет", может негативно влиять на магазины шаговой доступности.

Согласно документу, завершение сделки по приобретению наиболее популярного сервиса "Яндекс.Деньги" может вести к монополизации рынка безналичных платежей. Поглощение сервиса по заказу такси Ситимобил и сервиса по доставке еды Delivery Club совместным предприятием Сбербанка и Mail.ru является фактическим вложением средств государства в заведомо убыточные проекты.

Кирьянов просит проверить указанные и иные сделки по поглощению на предмет соответствия антимонопольному законодательству и конфликта интересов при распоряжении средствами государственного банка.

В свою очередь, в пресс-службе Сбербанка "Прайм" сообщили, что осуществляют деятельность строго с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и последовательно соблюдают принцип транспарентности в своей информационной политике.

"Об интересе Кирьянова к деятельности Сбербанка мы узнали из СМИ, запрос… в пресс-службу не поступал, и мы не можем комментировать его содержание. При поступлении такого запроса его автор получит оперативный ответ в сроки, установленные законодательством РФ", — отметили в пресс-службе.