МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Visa, одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первых девяти месяцев 2019-2020 финансового года (завершились 30 июня) снизилась на 3,6% — до 8,729 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 3,92 доллара против 3,97 доллара в отчетном периоде в прошлом фингоду. Выручка Visa в указанном периоде снизилась менее чем на 1% и составила 16,745 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Visa Inc по итогам третьего квартала сократилась на 23,4%, составив 2,373 миллиарда долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1,07 доллара против 1,37 доллара годом ранее. Выручка сократилась на 17% — до 4,837 миллиарда долларов при прогнозе в 4,82 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что распространение COVID-19 создало значительную неопределенность в мировой экономике. В связи с этим Visa не предоставила прогноз на весь финансовый год, но при этом ожидает дальнейшего влияния вируса на собственные финансовые показатели.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.