МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского банковского гиганта Barclays за первое полугодие 2020 года сократилась почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 695 миллионов фунтов (примерно 893 миллиона долларов), говорится в отчетности банка.

Базовая прибыль в пересчете на одну акцию за отчетный период составила 0,04 фунта (0,05 доллара) против 0,12 фунта (0,15 доллара) годом ранее. Выручка за первое полугодие выросла на 8%, до 11,62 миллиарда фунтов (14,9 миллиарда долларов).

Чистая прибыль Barclays за второй квартал текущего года составила 90 миллионов фунтов (115,7 миллиона долларов) против 1,034 миллиарда фунтов (1,3 миллиарда долларов) годом ранее. Базовая прибыль в пересчете на одну акцию за отчетный период составила 0,005 фунта (0,006 доллара) против 0,06 фунта (0,08 доллара) годом ранее. Выручка по итогам квартала снизилась на 3,6%, до 5,338 миллиарда фунтов (6,86 миллиарда долларов).

"Это был период, в течение которого мы сосредоточились на поддержке своих клиентов и экономики Великобритании во время пандемии COVID-19 — мы предоставляли людям и компаниям, которые обслуживаем, мост к восстановлению всеми возможными способами", — приводятся в релизе слова гендиректора банка Джеймса Стэли (James E. Staley).

Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время Barclays является одной из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.